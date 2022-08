Ried als perfekter Gastgeber für das Nationalteam

Fast hätte das österreichische Volleyball-Nationalteam am Samstagabend im Raiffeisen Volleydome in Ried die Überraschung gegen Finnland geschafft. Angetrieben von den lautstarken Fans gingen die Österreicher mit 2:1 Sätzen in Führung. In der entscheidenden Phase hatten die Finnen aber die besseren Nerven: Der fünfte und entscheidende Satz ging mit 15:13 an Finnland. Nach der dritten Niederlage stand das Aus der Österreicher in der EM-Qualifikation fest.

"Die Stimmung in der Halle war super, jeder von uns hat 100 Prozent gegeben. Im Endeffekt hat es aber wieder nicht gereicht. Das ist natürlich bitter", sagte Kapitän Peter Wohlfahrtstätter.

"Das war es für uns, die EM wird ohne Österreich stattfinden. Gratulation an die Finnen, sie sind dabei. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, aber heute wieder nicht gewonnen. Jetzt wollen wir uns beim letzten Spiel in Lettland mit Anstand verabschieden", sagt Sportdirektor Gottfried Rath-Zobernig. Die Sportunion Ried hat als Veranstalter überzeugt, die beiden EM-Qualifikationsspiele waren mit Sicherheit nicht die letzten Länderspiele im Volleydome.