Richtungsweisende Partien stehen auf dem Spielplan

Einen Auftakt nach Maß legte die Union Schardenberg bislang im Frühjahr in der 2. Klasse Westnord hin. Die Mannschaft von Trainer Andreas Wimmeder holte aus den ersten drei Rückrundenspielen das Punktemaximum von neun Punkten, mit einem Torverhältnis von 13:2. Mit einem souveränen 5:0-Sieg in Stroheim vergangenen Sonntag übernahm die Wimmeder-Truppe den Platz an der Sonne, da das Heimspiel des bisherigen Tabellenführers aus Raab gegen Wesenufer wetterbedingt abgesagt werden musste.

Am Samstag (16 Uhr) kommt es nun zum direkten Duell der beiden Titelkandidaten, die das Liga-Geschehen in der aktuellen Spielzeit dominieren. "Wir sind heiß auf die Partie", sagt Andreas Wimmeder. "Daheim sind wir schon fast ein Jahr lang ungeschlagen. Zudem kehren auch wieder einige Verletzte zurück. Wir können mit breiter Brust in dieses Spiel gehen." Insbesondere die Variabilität und der breite Kader zeichne sein Team in dieser Saison aus, meint Wimmeder: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht auf einzelne Spieler angewiesen und als Mannschaft stark sind." Diese Stärke wollen die Schardenberger auch im Spitzenspiel gegen Raab auf den Platz bringen. Denn das Ziel ist laut Wimmeder klar: "Am Samstag spielen wir sicher auf Sieg. Ich kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Außerdem könnte es ein kleiner Vorteil für uns sein, dass Raab wegen der Absage etwas aus dem Spielrhythmus gekommen ist."

Ein "schwieriges Spiel" sieht jedenfalls Raab-Coach Florian Reitinger auf sich und seine Mannschaft zukommen. "Für uns hat aber ein Sieg natürlich auch oberste Priorität. Wir sind noch nie wo hingefahren und haben gesagt, wir möchten Unentschieden spielen", sagt Reitinger.

Der Raaber Trainer geht am Samstag von einem offensiv geprägten Spiel aus. Ein spannender Aspekt: Die Gastgeber sind mit 52 Volltreffern die Torfabrik der Liga, die Raaber hingegen haben in den bisherigen 14 Spielen nur neun Gegentore kassiert. "Die taktischen Dinge, an denen wir nach dem Abstieg vor allem defensiv gearbeitet haben, kommen immer mehr zur Geltung", freut sich Reitinger, für den der Aufstieg kein absolutes Muss ist. "Wir kannten die Liga nicht und haben von Anfang an gesagt, dass wir uns selbst keinen Druck machen und schauen, was am Ende rauskommt."

Gilgenberg fordert Munderfing

Auch in der Bezirksliga West kommt es am Ostermontag (16 Uhr) zum Spitzenduell. Herbstmeister und Tabellenführer Munderfing gastiert bei Verfolger Gilgenberg. Die Meisterträume der Munderfinger erhielten am vergangenen Spieltag einen kleinen Dämpfer. Nach einer Halbzeitführung musste man sich daheim gegen Neumarkt doch noch mit 1:3 geschlagen geben. Da Gilgenberg sein Auswärtsspiel in Senftenbach mit einem 4:2-Sieg und zwei späten Toren erfolgreich bestreiten konnte, ist die Elf von Coach Felix Scharinger bis auf drei Punkte an den Leader herangerückt. Mit einem Sieg könnten die Gilgenberger die Munderfinger aufgrund des besseren Torverhältnisses von der Tabellenspitze stoßen.

Dass die Scharinger-Truppe weiß, wie man dem Tabellenführer wehtun kann, hat sie bereits im Herbst bewiesen. Damals schlug man die Munderfinger mit 4:2. Klar ist, dass die Gilgenberger mit einer großen Portion an Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen: Mit 46 Treffern stellt man die stärkste Offensive der Liga . Zudem konnten die Schwarz-Gelben nach der Auftaktpleite im Frühjahr gegen Utzenaich zuletzt zwei Siege in Serie einfahren. Die Zutaten für ein unterhaltsames Spitzenspiel scheinen jedenfalls gegeben.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel