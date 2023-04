Rezertifizierung bestätigt Qualität bei Bruch-Operationen in Schärding

"Bei uns werden jährlich ca. 300 Bruch-Operationen durchgeführt", sagt Primar Christoph Kopf, Leiter der chirurgischen Abteilung am Klinikum Schärding.

Der Bruch der Bauchwand zähle zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Bei Brüchen handle es sich um eine Vorwölbung des Bauchfells durch eine angeborene oder erworbene Lücke der Bauchwand, vier Prozent der Menschen seien im Verlauf ihres Lebens betroffen, so das Klinikum.

Heutzutage stehen zahlreiche operative Methoden und Materialien für die Behandlung von Hernien zur Verfügung: von offenen Schnitttechniken mit direkter Naht und/oder zusätzlicher Netzverstärkung bis hin zu den verschiedensten laparoskopischen Methoden. Das Klinikum Schärding könne das gesamte Spektrum der derzeit gängigen Operationsverfahren anbieten.

Für die Patienten bedeute die aktuelle Rezertifizierung Sicherheit und modernste Hernienchirurgie in kontrollierter Qualität. "Durch die Zertifizierung hat sich die Nachfrage in den vergangenen Jahren stark gesteigert. Rund 70 Prozent der Operationen betreffen die Sanierung eines Leistenbruches, eine der häufigsten Brucharten. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei der Behandlung von Narbenhernien, die zu den schwierigsten Brucharten zählen", sagt Primar Christoph Kopf. Um das Qualitätsniveau in der Hernienchirurgie zu erfassen und zu dokumentieren, nimmt das Klinikum Schärding an der Qualitätssicherungsstudie Herniamed der Deutschen Gesellschaft für Hernienchirurgie teil.

Primar Christoph Kopf Bild: OÖG

Dabei erfolgt eine Analyse des Behandlungserfolges gemäß der Art und Größe des Bruches, der Risikofaktoren durch eventuelle Begleiterkrankungen sowie der Art der durchgeführten Operation. Erfolgskriterien sind Wundheilung, Schmerzfreiheit, kurze Verweildauer im Klinikum sowie die Rezidivfreiheit. "Um dies beurteilen zu können, werden bei all jenen Patienten, die sich freiwillig dazu entschieden haben, an dieser Qualitätsstudie teilzunehmen, Nachkontrollen durchgeführt."

Behandelt werden Patienten ab dem dritten Lebensjahr. "Bruch-Operationen werden vom Schwierigkeitsgrad oft unterschätzt. Keine Operationsmethode ist für jeden Betroffenen gleich gut geeignet, sodass für jeden Einzelnen ein maßgeschneidertes Versorgungskonzept erstellt werden muss", sagt Primar Kopf.

