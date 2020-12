Revital wird von SeneCura-Gruppe übernommen

Voraussichtlich ab 1. Februar 2021 wird das Gesundheitszentrum Revital Aspach unter dem Namen "OptimaMed Rehabilitationszentrum Aspach" weitergeführt. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung durch die Bundeswettbewerbsbehörde. Übernommen wird das Haus in Aspach, das vor mehr als 30 Jahren von Gerhard und Regina Beck gegründet wurde, von der SeneCura-Gruppe, die in Österreich 85 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit mehr als 7000 Betten und Pflegeplätzen betreibt. Man wolle damit das Portfolio im Bereich Rehabilitation weiter ausbauen und dem Betreuungsteam einen wirtschaftlich langfristig sicheren Arbeitsplatz sichern, so Anton Kellner, der CEO der SeneCura-Gruppe.

Das Revital ist überregional für ganzheitliches Gesundheitsmanagement bekannt. Neben einer Klinik für orthopädische Rehabilitation und einem Ambulatorium für physikalische Medizin bietet der Standort in Aspach ein Gesundheitsrefugium für Stress- und Stoffwechselmanagement. Naturheil- und Energiemedizin sowie Sportmedizin runden das Leistungsangebot ab.

Strategische Gründe

"Die Familie Beck und das gesamte Revital-Aspach-Team haben in den vergangenen drei Jahrzehnten das Familienunternehmen zu einem Leuchtturm in Sachen Kompetenz, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit aufgebaut. Die Rahmenbedingungen verändern sich stetig, sodass wir uns überlegen müssen, wie man das Unternehmen zukunftsfit macht und nachhaltig konkurrenzfähig aufstellen kann. Daher haben wir aus strategischen Gründen beschlossen, unser vielfach geschätztes Haus in die Hände der SeneCura-Gruppe zu übergeben", sagt der bisherige Revital-Aspach-Geschäftsführer Günther Beck.

Er habe großes Vertrauen, dass die SeneCura-Gruppe das Unternehmen im Sinne der bisherigen Unternehmenskultur weiterführen werde, so Beck gestern in einer Presseaussendung.

