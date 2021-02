Restmüllberg wächst in Corona-Zeit

„Die Restabfallmengen sind im Vorjahr um 199,4 Tonnen auf 4873 angewachsen, was einer Steigerung von 4,26 Prozent entspricht“, so Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes (BAV) Schärding sowie des OÖ. Landesabfallverbandes (LAV). In den Altstoffsammelzentren (ASZ) gab es laut dem Brunnenthaler in Summe eine Zunahme von 3,2 Prozent bzw. 394 Tonnen – wobei die Steigerungen sehr unterschiedlich verteilt seien.