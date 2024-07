"Resonanzweg" wird am Samstag offiziell eröffnet

Treffpunkt ist das Wesenufer Hotel und Seminarkultur. Hier wartet auf alle Besucher bei musikalischer Umrahmung eine kleine Stärkung. Um 9.30 Uhr wird der Weg offiziell von Bürgermeister Engelbert Leitner, TOKU-Obmann Herbert Strasser und Weggestalterin Sabine Schulz seiner Bestimmung übergeben. Ab 10 Uhr starten die begleiteten Wanderungen mit jeweils einem Guide. Zur Auswahl stehen eine große und eine kleine Runde. Die "Große Donau Resonanzweg Runde": Hier dürfen sich die Wanderfreudigen auf Erlebnisübungen an zwölf "reinen Naturplätzen in Resonanz mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer sowie der Natur" freuen. Labestationen am Eröffnungstag bringen Erfrischung. Der Weg ist 13 km lang, die reine Gehzeit beträgt ca. 4,5 Stunden.

"Kleine Donau Resonanzweg Runde": Die Teilrunde ist 4,5 km lang, die reine Gehzeit beträgt 1,5 Stunden. Für alle, die den Weg teils oder komplett individuell erwandern wollen, gibt es Schilder mit allen Übungen am Weg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper