Eine Vertragskonstellation führt dazu, dass in der jüngeren Vergangenheit auf dem vermeintlichen Gratisparkplatz-Areal an der Rieder Rosegger-Straße neben der PTS einige Stellplätze zur Verwunderung vieler Dauerparker als reserviert für Private ausgewiesen sind. Teile des Areals befinden sich nämlich im Besitz der Stadtpfarre, die der Stadtgemeinde ihren Anteil an der Fläche zwar verpachtet hat, nun aber zusätzlich auch selbst vermietet.