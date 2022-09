Reparieren anstatt Wegwerfen: Erstmals Repair Café in Gurten

Mit Hilfe von Experten selber kleine Reparaturen machen – so könnte man kurz die Idee eines Repair-Cafés zusammenfassen. Mehrmals fanden Repair-Cafés in der GIESSEREI in Ried statt, nun geht diese Idee auf Tour. Am Samstag, 17. September, gibt es ein Repaircafé im Bauhof in Gurten.