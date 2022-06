Repaircafés im Innviertel

Ein engagiertes Team an ehrenamtlichen Reparaturhelfern leistet am Samstag, 11. Juni, sowie am 13. August in der Rieder Gießerei Hilfe zur Selbsthilfe bei der Reparatur technischer Geräte, Anmeldung an repaircafe@giesserei-ried.at. Im Pfarrsaal Schärding wird am 25. September ein Repaircafé geboten, Anmeldung an christian.fuchs@kulturlandimpulse.at.

"Egal ob kleine Küchengeräte, Handwerkzeuge, Radios, Handys u. v. m. – alles wird aufgeschraubt und gemeinsam wird das Problem erkundet. Wir suchen im Internet nach passenden Ersatzteilen, geben Tipps zu regionalen Reparaturbetrieben oder drucken, wenn nötig, den Reparaturbon aus. Viele kleine Defekte können auch schon vor Ort behoben werden", so die Organisatoren.