Repair-Cafe rettet viele Geräte vor dem Container

Fast 25 Container an Elektro-Kleingeräten sind in den Tagen nach Weihnachten im ASZ der Region Ried gelandet. Pro Öffnungstag sind das vier Behälter täglich. Der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken, das ist ein großes Ziel des Repair-Cafes in Ried, das im Zwei-Monats-Rhythmus im Dachgeschoss der Giesserei abgehalten wird.