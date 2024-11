Nach Brand in Ried: Renovierung bereits gestartet

Ein Kran ist aufgestellt, gestern Mittag waren mehrere Fahrzeuge eines Unternehmens, das auf Sanierung von Gebäudeschäden spezialisiert ist, sowie ein lokales Bauunternehmen vor Ort. Wie berichtet, brach in einer Dachgeschoßwohnung des Gebäudes an der Promenade ein Feuer aus. Der Dachstuhl muss wohl komplett erneuert werden. Brandursache war eine Explosion in der Wohnung eines 38-Jährigen, der offenbar Böller bauen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Wohnungsmieter aufgenommen.

Mehr zum Thema Innviertel Rieder wollte Böller herstellen, Explosion als Brandursache, große Gefahr für Einsatzkräfte RIED. Hauseigentümer Benno Wageneder: "Mein großer Dank gilt der Feuerwehr für diesen riskanten Einsatz" Rieder wollte Böller herstellen, Explosion als Brandursache, große Gefahr für Einsatzkräfte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper