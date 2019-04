"Rennen wird spektakulär, lang und sehr intensiv"

KIRCHBERG. Skibergsteigen: Robert Berger (32) startet beim "Skimo-Rennen Mezzalama".

Robert Berger bereitet sich in Italien auf das letzte Saisonrennen vor. Bild: Gruber

Mit dem 26. Platz beim Vertical-Rennen und dem hervorragenden 16. Platz im Individualbewerb beim Weltcupfinale in Madonna di Campiglio (Italien) ist die Weltcupsaison für Robert Berger, den Kirchberger Kaderathleten der österreichischen Nationalmannschaft, der auch Mitglied des LaSportiva-Mountain-Attack-Teams ist, so gut wie beendet. Trotz einer Verletzung an der Schulter und einem hartnäckigen Virus im Februar kann der 32-jährige Innviertler auf eine kurze, aber erfolgreiche Saison zurückblicken.

Aber noch ist nicht Schluss: Am Wochenende geht es für Robert Berger noch einmal nach Italien. Gemeinsam mit seinen Kollegen Christian Hoffmann und Daniel Zugg wird er sich 14 Tage lang in Gressoney akklimatisieren, um bei dem berühmt-berüchtigten Skimo-Rennen Mezzalama (27. April) optimal vorbereitet an den Start gehen zu können. Das zweite österreichische Team besteht aus Jakob Hermann, Armin Höfl und Kilian Jornet (Spanien). "Ich freue mich auf das bevorstehende Höhentraining mit meinen tollen Kollegen und hoffe auf ein erfolgreiches Rennen bei der Trofeo Mezzalama. Dieses Rennen startet am Fuße des Matterhorns in Cervinia und endet in Gressoney. Dabei müssen die Teilnehmer knapp 45 Kilometer und an die 4000 Höhenmeter bewältigen. Dieser Wettkampf ist spektakulär, lang und sehr intensiv. Das Außergewöhnliche dieses Rennens zeigt sich auch daran, dass es zum Großteil in einer Höhe zwischen 2500 und 4300 Metern verläuft", sagt Berger, der voller Vorfreude auf das letzte Saisonrennen blickt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema