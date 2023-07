Rekordläufer Ferdinand Omanyala erneut beim Josko-Laufmeeting in Andorf zu Gast

9,86 Sekunden: In dieser Spitzenzeit lief Ferdinand Omanyala beim internationalen Josko-Laufmeeting 2021 die Distanz über 100 Meter. Für den heute 27-Jährigen bedeutete der Andorfer Stadionrekord damals den internationalen Durchbruch. Inzwischen ist der kenianische Sprinter Fixstarter in der Diamond League, der "Champions League" der Leichtathletik. In diesem Jahr ist Omanyala sogar die aktuelle Nummer eins in der Gesamtwertung. Mit einer Jahresbestzeit von 9,84 Sekunden liegt er derzeit zudem auf Rang zwei der Weltrangliste.

Umso mehr freut es den langjährigen Laufmeeting-Organisator Klaus Angerer, Omanyala bei der diesjährigen Auflage erneut in Andorf begrüßen zu dürfen. "Für Ferdinand war das Meeting 2021 das Sprungbrett zur Weltelite. Und heuer ist es sein letzter Test vor der Weltmeisterschaft in Budapest", erzählte Angerer gestern im Gespräch mit mehreren Medienvertretern, in dem das Programm der mittlerweile 17. Auflage vorgestellt wurde.

Gute Mischung

Bereits traditionell fällt der Startschuss des Andorfer Laufmeetings mit den von der Sparkasse Oberösterreich gesponserten "Sparefroh-Kinderläufen", die altersgerecht über mehrere Distanzen ausgetragen werden. Die Siegerehrung der kleinen Läufer sei jedes Jahr aufs Neue sehr emotional und eine große Freude, so Sparkasse-Regionaldirektor Martin Doblinger. Nachdem die Stars von morgen die Andorfer Laufbahn geräumt haben, greifen in acht Bewerben die nationalen und internationalen Topläufer ins Geschehen ein. "Neben Omanyala werden auch viele weitere Spitzenathleten zu sehen sein. Schließlich ist es für viele die letzte Gelegenheit, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren", sagt Angerer. Im Teilnehmerfeld sind auch zahlreiche Innviertler Talente der IGLA zu finden. Unter anderem gehen die Schärdingerin Marie Angerer und die Andorferin Ida Hörmanseder an den Start.

von links: Bürgermeister Karl Buchinger, Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer, Organisator Klaus Angerer, Speerwerferin Patricia Madl, Sparkasse-Regionaldirektor Martin Dolbinger, IGLA-Obfrau Natscha Gierlinger und Stellvertreter Michael Reisinger Bild: vabe

"Man muss sich die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung in unserer Region vor Augen führen", sagt Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer. Neben dem Auftritt der Topathleten sei sie auch eine tolle Gelegenheit, junge Sportler zu fördern. Diese gute Mischung aus regionalen und internationalen Athleten zeichne das Meeting aus, meint auch der Andorfer Bürgermeister Karl Buchinger. "Ohne Breite gibt es keine Spitze. Umso schöner ist es für unsere Gemeinde, diesen Athleten eine Bühne bieten zu können."

Heimspiel für "Luki"

Auf ein "Heimspiel" freut sich in diesem Jahr auch wieder Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger. Der Olympiadritte von Tokio befindet sich derzeit in einer starken Verfassung. Zuletzt gelang dem Taufkirchner mit dem österreichischen Rekord von 70,68 Meter der Sprung in den elitären Club der 70-Meter-Werfer. "Für Luki ist das Meeting mittlerweile ein Pflichttermin", freut sich Angerer. Das sei alles andere als selbstverständlich. "Aufgrund seiner zahlreichen internationalen Erfolge ist Luki natürlich auf der Weltbühne der Leichtathletik enorm gefragt."

Klaus Angerer beim Pressegespräch zur 17. Auflage des Josko-Laufmeetings. Bild: vabe

Auf dieser zeigt auch Victoria Hudson in diesem Jahr starke Leistungen. Die österreichische Speerwerferin gewann bei den Europaspielen in Polen zuletzt die Bronzemedaille und wird auch in Andorf versuchen, an ihre starken Weiten in diesem Jahr anzuknüpfen. Der Stadionrekord von 62,10 Meter könnte jedenfalls wackeln. Die IGLA-Speerwerferin Patricia Madl wird das Geschehen leider nur von der Tribüne aus beobachten können. Die 24-jährige Diersbacherin musste sich nach ihrem ersten Wettkampf in diesem Jahr einer Ellbogen-Operation unterziehen und wird für den Rest des Jahres ausfallen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

