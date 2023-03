Rekord an Ausstellern für Jobbörse

84 Unternehmen werden sich bei der größten Schul-Jobbörse im Innviertel am Dienstag, 14. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr in der HTL Braunau präsentieren – ein neuer Rekord. Das Angebot richtet sich an Absolventen der höheren Schulen in der Region.

Der akute Fachkräftemangel heizt besonders auch die Suche nach HTL-Absolventen immer mehr an. Im vergangenen halben Jahr wurden allein an der HTL Braunau mehr als 160 offene Stellen angeboten.

Unter den Unternehmen bei der Jobbörse an der HTL Braunau würden praktisch alle namhaften Firmen mit Technikschwerpunkt aus dem Innviertel vertreten sein, es kämen aber auch viele Firmen von weiter entfernten Regionen, so die HTL Braunau.

"Unser Einzugsgebiet für die Jobbörse ist fast das ganze Oberösterreich und Salzburg – im angrenzenden Bayern der Bereich bis München", so Organisator und Abteilungsvorstand Paul Dirnberger. Erwartet werden 400 Besucher.

