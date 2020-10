Reitsportler haben vollen Kalender

Auf beiden Ebenen gab es zahlreiche spannende Bewerbe, wobei sich in Ranshofen Topsportler aus vielen Nationen tummelten.

Aufgrund der starken Konkurrenz waren Spitzenplatzierungen für die heimischen Reiter diesmal Mangelware. Ganz anders schaute es dagegen in Waizenkirchen aus. Dort gaben sie eindeutig den Ton an. Herausragend war unter anderem der Sieg von Theresa Raschhofer (Union Ried/I.). Auf ihrem Warmblut Rhoxane Vivida meisterte sie ohne Fehlpunkte und in Bestzeit alle Hürden beim Standardspringen über 140 Zentimeter. Im Sattel von Pan Am Lilly war sie auch über 125 Zentimeter nicht zu besiegen. In Ranshofen bestätigte Raphaela Weixelbraun (SRC Lamprechtshausen) ihr Talent. Mit ihrer Little Lady 7 entschied sie die lizenzfreien Springbewerbe über 95 Zentimeter für sich. Eine starke Leistung lieferte auch Ulrike Pelikan vom URC Hofinger ab.