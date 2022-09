Reiter mit 1271 Starts auf 550 Pferden bei Turnierauftakt in Ranshofen

53 Entscheidungen in 38 Prüfungen, 1271 Starts von Reitern aus sechs Nationen mit rund 550 Pferden an nur einem Wochenende: Bereits der erste Durchgang zur Herbstserie des Reitclubs Hofinger in Braunau-Ranshofen war hochkarätig besetzt. In den hohen Klassen räumte vorrangig die deutsche Equipe ab, aber auch die beiden Oberösterreicher Jürgen Krackow und Noah Maier konnten Podestplätze erringen.

Beim dreitägigen Turnier waren auch Reiter aus der Region am Start. Für den RC Hofinger erfolgreich war Jacqueline Forsthofer, die mit Skyline in der Einlaufspringprüfung über 80 cm einen ersten Platz erritt. Über dieselbe Hindernishöhe brillierte auch Teamkollege Tobias Skiba mit Corry de Lux. Er blieb ebenfalls fehlerfrei und beendete die Prüfung mit einem ersten Platz. Etwas höher hinaus ging es bei Ellen Hayd. Die Reiterin des RC Hofinger hatte Elton unter dem Sattel, absolvierte den Parcours der Standardspringprüfung über 105 cm am Samstag fehlerfrei und wurde Vierte.

Der Hauptbewerb, eine Springprüfung über 140 cm mit Stechen, ging am Sonntagnachmittag über die Bühne. Sieben der 22 Reiter-Pferd-Paare blieben im Grundparcours fehlerfrei und zogen damit in den verkürzten Stechparcours ein. Unter ihnen waren mit Andreas Brenner und Helmut Schönstetter zwei Topfavoriten. Letzterer legte als erster Starter im Stechen mit einer fehlerfreien Runde in 40,19 Sekunden vor. Es folgte Christian Brühl, der Deutsche nutzte die Strecken zwischen den Sprüngen ideal, um Zeit herauszuholen. Brühl blieb fehlerfrei und schaffte in 38,19 Sekunden auch eine Bestmarke, die bis zum Ende ungeschlagen bleiben sollte.

Hinter Brühl und Schönstetter platzierte sich der Oberösterreicher Noah Maier mit Hannoveranerwallach Villwock auf dem dritten Endrang.

Am Samstag in der schweren Klasse dominierte Andreas Brenner, er feierte in der Standardspringprüfung über 140 cm einen Doppelsieg. Bereits am Freitag war ein Springen über 135 cm ausgeschrieben, der mit Abstand beste Ritt gelang dem Deutschen Gerrit Flücken. Den zweitbesten Ritt schaffte der für den RSC Eggelsberg startende Jürgen Krackow.

Dieses Wochenende öffnet der Sportunion Reitclub Hofinger erneut seine Pforten: Von 30. September bis 02. Oktober geht die Herbsttour mit einem weiteren CSN-B* in ihre zweite Runde. Es werden 650 Pferde erwartet.