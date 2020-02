1960, also vor 60 Jahren, eröffnete die 1947 gegründete Eberschwanger Firma Reiter-Fleischwaren am Rieder Hauptplatz eine Filiale. In etwas mehr als einem Monat ist das beliebte Geschäft am oberen Hauptplatz voraussichtlich Geschichte. "Werte Reiter-Kunden! Wegen Standortverlegung wird unsere Filiale per 28. 3. 2020 geschlossen. Vielen Dank für Ihre Treue zu Reiter", steht auf einem Zettel in der Auslage des Geschäfts.