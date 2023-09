Reinen Tisch gemacht: "Ich bin froh, dass ich erwischt worden bin"

RIED/TUMELTSHAM. "Ich bekenne mich schuldig", sagt der 23-jährige Angeklagte aus dem Bezirk Ried zur vorsitzenden Richterin. Der bisher unbescholtene Innviertler muss sich im Landesgericht Ried wegen des Verbrechens des Amtsmissbrauches im März 2023 und des mehrfachen Diebstahles unter Ausnützung einer Amtsstellung von Oktober 2022 bis März 2023 verantworten. Darüber hinaus wird dem Angeklagten von Staatsanwalt Franz-Josef Zimmer Veruntreuung unter Ausnützung einer Amtsstellung vorgeworfen.

Der 23-Jährige arbeitete als Vertragsbediensteter der Gemeinde Tumeltsham. Dort war er unter anderem als Kassaführer tätig. Drei Mal griff der Angeklagte in die Amtskasse beziehungsweise in den Tresor und entnahm sich Bargeld in der Gesamthöhe von etwas mehr als 1100 Euro.

Zudem kassierte er Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Dieses Geld leitete er nicht an die Bezirkshauptmannschaft weiter, sondern steckte es in die eigene Tasche. Wenig überraschend flogen die Straftaten schnell auf. "Mein Mandant hat Online-Glücksspiele getätigt. Er sah sich nicht mehr imstande, sich anders zu helfen, daher stahl er das Geld. Er hat den Schaden mittlerweile gutgemacht", sagt die Verteidigerin des Beschuldigten. Das bestätigt auch der Tumeltshamer Bürgermeister, Erwin Diermayr.

"Können Sie mir erklären, warum Sie das getan haben?", will die Richterin vom Beschuldigten wissen. "Ja, sicher. Ich bin während der Zeit beim Bundesheer in einen falschen Freundeskreis geraten und habe einen zu teuren Lebensstil geführt. Ich habe mir Geld ausgeliehen und habe es beim Zocken wieder verloren. Meinen Eltern habe ich nichts gesagt, weil ich geglaubt habe, ich kann das alleine regeln." In seiner prekären finanziellen Situation habe er dann in die Gemeindekasse gegriffen. "Ich bin froh, dass sie mich erwischt haben, denn als die Polizei vor meiner Tür gestanden ist, haben auch meine Eltern die ganze Wahrheit erfahren. Seit meiner Entlassung auf der Gemeinde habe ich nicht mehr gezockt. Ich habe auch den Freundeskreis gewechselt und bin jetzt in einer festen Beziehung", sagt der Beschuldigte. Die Richterin bohrt nach: "Sie hatten einen super Job mit einem guten Einkommen. Jetzt sitzen Sie wegen einer Schadenssumme von 1800 Euro vor einem Schöffengericht. Hat sich das ausgezahlt?" Die Richterin erhält ein knappes "Nein" als Antwort. "Aber ich glaube auch, dass es gescheit war, dass Sie erwischt worden sind, sonst hätten Sie weitergemacht", sagt die Richterin. "Ja, endlich wurde reiner Tisch gemacht", sagt der Angeklagte. "Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Es ist schade, dass Sie das Vertrauen in Ihre Person so missbraucht haben. Sie hätten einen guten Job mit Aufstiegsmöglichkeiten gehabt, in dem Sie lange arbeiten hätten können", sagt Staatsanwalt Zimmer in seinem Schlussplädoyer. "Ich gehe davon aus, dass Sie daraus gelernt haben. Es reicht, dass Sie die Mitarbeiter der Gemeinde und Ihre Eltern schwer enttäuscht haben", sagt der Staatsanwalt.

Sechs Monate bedingte Haft

Nach kurzer Beratung des Schöffensenats gibt die Richterin das Urteil bekannt: sechs Monate bedingt. Damit kommt der Beschuldigte, vor allem aufgrund seines reumütigen Geständnisses, der Unbescholtenheit und der Wiedergutmachung des Schadens, mit der Mindeststrafe davon.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. "Konzentrieren Sie sich lieber aufs Fußballspielen und lassen Sie das mit dem Zocken", gibt ihm die Richterin beim Verlassen des Gerichtssaals noch mit auf den Weg.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

