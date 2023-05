Reindl liefert heuer 840.000 Teile Berufskleidung aus

Geschäftsführer Günther Reindl und sein Sohn Tobias Reindl als Supply Chain Manager führen das Unternehmen in Sankt Willibald.

Als Gesamtanbieter für Berufskleidung und Arbeitsschutz ist die Firma Reindl einer der führenden Hersteller in Österreich. Rund 100 Mitarbeiter erzeugen in der Firmenzentrale in Sankt Willibald hochwertige und funktionelle Berufskleidung. Mit der aktuellen Auftragslage ist man bei Reindl sehr zufrieden. "Wir verzeichnen einen deutlichen Zuwachs bei hochwertiger Sicherheitsbekleidung.