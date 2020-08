Simon Reicher gab vor wenigen Wochen bekannt, dass er aus diversen Gründen nicht bei den ADAC GT Masters 2020 antreten wird. Gleichzeitig kündigte er an, dass für ihn und sein Team YACO Racing nun eine intensive Zeit des Trainings ansteht. Den Auftakt dazu absolvierte er in der Motorsport Arena Oschersleben in der Magdeburger Börde. Weiter ging es in die Eifel zur Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.