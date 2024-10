Goldwäscher aus Mettmach ist Vizeweltmeister

In Österreich gibt es offiziell rund 150 Goldwäscher. Einer von ihnen ist der Mettmacher Franz Schwarzmaier. Seit 30 Jahren betreibt er diese außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung und sucht in Bächen und Flüssen auf der ganzen Welt nach Gold. Zudem nimmt er auch an vielen nationalen und internationalen Bewerben teil. Bei der kürzlich in der tschechischen Stadt Zlate Hory ausgetragenen Weltmeisterschaft der Goldwäscher feierte der zweifache österreichische Staatsmeister mit dem Gewinn des