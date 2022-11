"Reha-Ruine": Kommt ein großes Hotelprojekt?

Es ist einer der größten und spannendsten "Lost Places" im Innviertel: Die sogenannte "Reha-Ruine" in bester Lage mit Blick auf den Inn in Obernberg. Graffiti, so weit das Auge reicht, das Wasser in der "Parkgarage" steht geschätzt einen Meter hoch. Rundherum wird das Betongerippe zum Teil von der wuchernden Natur immer mehr verdeckt.