"Reha-Ruine": Eine lange Geschichte voll mit leerer Ankündigungspolitik

Eine große Reha-Klinik mit einem angeschlossenen Gesundheitshotel hätte es werden sollen. Im September 2003 erfolgte beim sogenannten "Weberspitz" in Obernberg der Spatenstich für das riesengroße Bauprojekt. Die Rede war von Gesamtinvestitionen in der Höhe von bis zu 65 Millionen Euro. Bis zu 15 Millionen wurden verbaut, doch schon im Frühling 2004 geriet der Bau ins Stocken. In den vergangenen mehr als 20 Jahren wurde das Betongerippe zur mit Abstand größten Bauruine im gesamten Innviertel.