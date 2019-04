Regionalmarkt: Nach dem Genuss ist vor dem Genuss

RIED. Genussmarkt mit 50 Ausstellern bei freiem Eintritt am Samstag, 11. Mai, auf dem Rieder Hauptplatz.

Proponenten rechnen mit mehr als 1500 Besuchern. Bild: sedi

Auf die sehr gut besuchte "Guten Appetit"-Messe in den Hallen der Rieder Messe vom Wochenende folgt am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 17 Uhr auf dem Unteren Rieder Hauptplatz bei freiem Eintritt ein "Genuss in Ried"-Markt – mit regionaler Kulinarik.

"Heimische Gaumenfreude gepaart mit Innviertler Gemütlichkeit", so die Organisatoren unter Wilhelm Krkosch in Kooperation mit dem "Genussland Oberösterreich". Die Produkte von 50 Ausstellern lassen sich vor Ort an Tischen konsumieren und auch mit nach Hause nehmen.

Qualität, nicht Masse sei entscheidend, so Maria-Theresia Wirtl vom Genussland. Motto: Innviertler Knödel treffen auf Attersee-Forelle, Mühlviertler Whiskey trifft auf Rieder Bier. Für die Zeit des Marktes lässt es sich in der Gebührenzone der Innenstadt sogar gratis parken. "Es ist die dritte Auflage des Marktes, mit 50 Ausstellern haben wir so viele wie noch nie. Von der Aroniabeere bis zum Zwetschkensaft ist alles da. Die Produzenten stehen für Fragen zur Verfügung", sagt Krkosch. Die Kulinarikpalette bietet neben Bewährtem wie Kräutern, Bauernkrapfen, Käse und Wein aus dem Innviertel auch Ungewöhnliches wie Innviertler Popcorn und Hirschburger. Sogar Alpakas können bestaunt werden.

Der Markt am 11. Mai soll auch als Informationsdrehscheibe dienen, wo man die Produkte das ganze Jahr über erhält, so die Rieder Stadtpolitik, die eine Förderung freigibt. Bei "Kommen und Gehen" rechnen die Veranstalter mit mehr als 1500 Besuchern. Angekündigt sind auch Musik, Volkstanz und Glücksrad. (sedi)

