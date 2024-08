Regionalliga-Saisonauftakt: Bei Gurten und JW Ried ist gutes Sitzfleisch gefragt

Als amtierender Vizemeister geht die Union Gurten am morgigen Samstag (18 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Wildon in die Saison 2024/2025 der Regionalliga Mitte. Nach der rund vierstündigen Busfahrt wollen die Gurtner in der Südsteiermark die ersten drei Punkte der Saison holen. "Wildon hat sich sehr gut verstärkt und auch im Cup gegen Bundesligist Blau-Weiß Linz lange sehr gut mitgehalten. Es ist das erste Heimspiel für Wildon in der Regionalliga, dementsprechend motiviert werden sie ans Werk gehen. Wenn wir etwas Zählbares holen wollen, müssen wir sehr viel investieren", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch.

Peter Madritsch ist seit 2018 Trainer der Union Gurten. (GEPA) Bild: GEPA pictures

An der generellen Zielsetzung hat sich bei Gurten nicht viel geändert. "Wir wollen unter die Top Fünf, damit wäre ein Platz im ÖFB-Cup garantiert. Zudem ist unser Anspruch, dass wir uns spielerisch weiterentwickeln", sagt Madritsch im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Gurtner haben einige junge Spieler und den 29-jährigen slowenischen Stürmer Luka Vekic geholt. Der Großteil der Mannschaft blieb, wie in Gurten üblich, unverändert. Mit Elias Jagereder (19) und Oliver Fischer (23) gibt es zwei junge Torhüter, die um das "Einser-Leiberl" kämpfen. "Die Entscheidung, wer von den beiden spielt, treffen die beiden Torhütertrainer", sagt Madritsch. Diese Einigung sei aufgrund seines Verwandtschaftsverhältnisses zu Fischer vor der Saison so getroffen worden.

Saisonziel: Klassenerhalt

Auch die Jungen Wikinger haben am Sonntag eine lange Auswärtsfahrt vor sich. Gegner sind die Amateure des Wolfsberger AC (Kärnten). In der Sommerpause wurden sechs Spieler aus der eigenen Nachwuchsakademie hochgezogen, zudem wurden fünf neue Kicker geholt. "Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Außerdem wollen wir unsere Spieler bestmöglich ausbilden und weiterentwickeln, damit bald wieder Spieler aus dem Kader der Jungen Wikinger ,Profiluft‘ schnuppern können", sagt Julian Baumgartner, Trainer der Jungen Wikinger.

