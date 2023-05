Regionalliga: Keine Tore beim Innviertler Derby

Intensive Zweikämpfe prägten das Regionalliga-Duell zwischen den Jungen Wikingern Ried und Gurten am Freitagabend in der Josko-Arena.

"Wir haben uns in Ried immer schwergetan, daher erwarte ich mir ein ganz enges Spiel", sagte Peter Madritsch, Trainer der Union Gurten, vor dem Spiel seiner Mannschaft am Freitagabend bei den Jungen Wikingern in Ried. Genau so kam es dann auch vor etwas mehr als 500 Zuschauern, viele davon aus Gurten. Vor den Augen vom ehemaligen SV-Ried- und Blau-Weiß-Linz Manager Stefan Reiter sowie den Innviertler Trainerlegenden Klaus Roitinger und Josef Wetscher lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch.

Beide Mannschaften kamen immer wieder vielversprechend ins Angriffsdrittel, vor dem Tor fehlte aber sowohl den SVR-Amateuren als auch den Gurtnern die Durchschlagskraft.

"Hohe Intensität"

"Es war ein Spiel mit hoher Intensität. Bei beiden Mannschaften hat es beim Torabschluss an der nötigen Konsequenz gefehlt", sagt SV-Ried-Sportvorstand Wolfgang Fiala, der mit dem Unentschieden durchaus zufrieden ist: "Sehr positiv war, wie unsere junge Mannschaft gegen die körperlich sehr starken Gurtner dagegengehalten hat." Die Amateure der SV Ried sind im eigenen Stadion stark. "Wir sind teilweise nicht so gut wie erhofft in die Zweikämpfe gekommen. Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir durchaus gut leben können", sagt Thomas Reiter, Kapitän der Union Gurten.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) spielen die Jungen Wikinger auswärts beim Tabellenvorletzten der Regionalliga Mitte, Allerheiligen. "Bei unserem Gegner geht es um enorm viel im Abstiegskampf. Dort zu bestehen, wird alles andere als einfach, aber es ist für die jungen Spieler erneut eine super Herausforderung", sagt Fiala. In der Tabelle liegen die Rieder mit 37 Punkten auf dem siebten Platz.

Achillessehnenriss bei Kienberger

Den vierten Rang will die Union Gurten am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen den SAK Klagenfurt verteidigen. Gegen den Tabellenletzten aus Kärnten geht die Madritsch-Elf als klarer Favorit ins Spiel. Besonders bitter ist die schwere Verletzung von Rene Kienberger, der sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen die JW Ried einen Achillessehnenriss zuzog. "Das ist extrem bitter und tut uns allen in der Mannschaft weh, weil Rene Kienberger immer alles gibt und ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist. Jetzt werden wir für ihn da sein. Wir wollten in Ried für ihn gewinnen, das ist uns leider nicht gelungen", sagt Thomas Reiter. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich der Union Gurten am Freitag daheim (19 Uhr) gegen Tabellenschlusslicht SAK Klagenfurt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif