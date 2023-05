Regionalliga: Junge Wikinger feierten souveränen 3:0-Heimsieg gegen Treibach

Seit sechs Spielen ungeschlagen ist die Union Gurten in der Regionalliga Mitte. Beinahe wäre diese Serie am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Sankt Anna zu Ende gegangen. Die Heimmannschaft ging in der 42. Minute durch Christoph Kobald mit 1:0 in Führung.

In der 82. Minute wechselte Gurtens Trainer Peter Madritsch Stürmer Lukas Schlosser ein. Der 22-Jährige, der im vergangenen Sommer von Burghausen nach Gurten gewechselt war, erzielte in der 88. Minute den verdienten Ausgleich für seine Mannschaft. In der Tabelle liegt Gurten mit 49 Punkten auf dem vierten Platz. Am kommenden Freitag, 26. Mai, empfängt die Madritsch-Elf um 19 Uhr den Tabellenfünften aus Deutschlandsberg. Mit einem Sieg drei Runden vor Saisonende wäre den Gurtnern der vierte Platz nicht mehr wegzunehmen. Das ausgegebene Saisonziel war ein Platz unter den besten fünf.

Klarer Sieg für Junge Wikinger

Die Jungen Wikinger empfingen nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg (vier Niederlagen, ein Unentschieden) die abstiegsgefährdete Mannschaft des SK Treibach (Kärnten). Die zweite Mannschaft der SV Ried machte es am Samstagnachmittag besser als die Profis am Abend zuvor. Josip Gabric brachte die Rieder in der 36. Minute in Führung. Nach einer Stunde erhöhte Ben-Travis Wörndl, der stärkste Spieler auf dem Platz, auf 2:0 für die Innviertler. Wörndl fixierte in der 90. Minute den 3:0-Endstand. Ein verdienter Sieg für die Jungen Wikinger, die in der Tabelle mit 40 Punkten auf dem siebten Platz liegen.

Am Freitag, 26. Mai, spielen die JW Ried in der heimischen Josko-Arena gegen Kalsdorf. Anstoß ist um 19 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper