Regionalliga: Gurten und Ried starten daheim

Peter Madritsch geht mit seinen Gurtnern in seine bereits fünfte Saison als Cheftrainer. Der akribische Arbeiter hat die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt, die vergangene Saison beendete Gurten auf dem dritten Platz. "Wir haben den Stamm der Mannschaft halten können. Wir wollen unseren gemeinsamen Weg weitergehen, weil wir ein zusammengeschweißter Haufen sind", sagt Madritsch. Die Neuzugänge Severin Hingsamer und Lukas Schlosser sind beim Auftaktspiel heute Abend (19 Uhr) daheim gegen die WAC/Amateure wegen Verletzungen fraglich. "Das Ziel ist, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. In der Tabelle hoffen wir auf eine Top-Fünf-Platzierung", sagt Madritsch.

Revanche für 0:8-Debakel?

Ebenfalls mit einem Heimspiel starten die Jungen Wikinger mit dem neuen Trainer Maximilian Senft heute (19 Uhr, Josko-Arena) gegen Deutschlandsberg in die Saison. Gegen die Steirer schlitterten die Rieder mit einer B-Mannschaft in der letzten Runde der vergangenen Saison in ein peinliches 0:8-Debakel. "Es erwartet uns ein starker Gegner, aber unser Ziel ist ein erfolgreicher Start in die Saison", gibt Teammanager Tim Entenfellner die Marschroute vor. Besitzer einer SV-Ried-Dauerkarte haben bei den Heimspielen der Jungen Wikinger freien Eintritt. (tst)