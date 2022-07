Nach hitzigen Diskussionen: Gemeinderat beschließt Regenbogen-Zebrastreifen

Es war zu erwarten: Zahlreiche kontroverse Reaktionen und Kommentare gab es auf den heute erschienenen OÖN-Artikel, in dem es um die geplanten Regenbogen-Zebrastreifen ging. Auf Facebook gab es mehr als 300 Kommentare. Neu ist das freilich nicht, denn auch in anderen Städten wurde darüber in der Vergangenheit heftig und kontrovers diskutiert. Die bunten Farben, die als Zeichen für Gleichbehandlung von Menschen aller sexuellen Orientierungen stehen, waren am Mittwochabend Thema im Rieder Gemeinderat.

Vor der Sitzung der Rieder Gemeinderäte sagte Stadtchef Bernhard Zwielehner, dass er von einer Mehrheit für einen bunten Fußgängerübergang im Bereich der Friedrich-Thurner-Straße an der Ecke Froschaugasse/Markplatz ausgehe. Zwielehner sollte Recht behalten, diskutiert wurde über den bunten Zebrastreifen aber trotzdem.

Lange Diskussion

Den Anfang machte Christian Stockinger von der MFG: Wir sind der Auffassung, dass ein Zebrastreifen dazu dienen soll, den Verkehr zu regulieren. Er sollte aber nicht verwendet werden, um Politisches zu transportieren. Es besteht die Gefährlichkeit der Ablenkung im Straßenverkehr durch die bunten Farben. Wir fordern eine Prüfung von einem Sachverständigen für Verkehrssicherheit, denn wer haftet bei einem Unfall", sagte Stockinger.

„Vieles was der Kollege der MFG gesagt hat, trifft zu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man sich damit in einem rechtskonformen Rahmen bewegt." Hier solle man zuerst Rechtssicherheit herstellen. "Daher stelle ich den Antrag, dass man diesen Tagesordungspunkt zurückstellt. Ich frage mich, ob es wirklich so eine große Priorität hat, über einen bunten Zebrastreifen zu diskutieren. Viele Menschen wissen nicht, was sie sich in den kommenden Monaten noch leisten können und wir diskutieren über einen farbigen Zebrastreifen, der auch Geld kostet“, sagte FPÖ-Gemeinderat Heimo Katzlberger.

„Dass wir in der heutigen Zeit noch immer diese Symbolik brauchen, hat man bei vielen Kommentaren in den sozialen Netzwerken gesehen. Da wird einem zum Teil Angst und Bange. Keiner hat einen Schaden, die Kosten belaufen sich auf ein paar hundert Euro. Generell ist es so, dass zwei Drittel dafür und ein Dritte dagegen sind“, sagte SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer.

„Eine Fahne oder ein Plakat sind ja okay, aber bitte nicht auf der Straße, das sorgt für Verwirrung. Ich halte es für keine gute Idee“, sagte Wolfgang Schönleitner, Gemeinderat der ÖVP.

ÖVP-Parteikollege, Stadtrat Josef Heißbauer, war da anderer Meinung: "Dieser Regenbogen-Zebrastreifen ist für uns ein Zeichen einer toleranten und offenen Gesellschaft. Diese Meinung teile ich mit meiner gesamten Familie. Ich kann mich dem Vorschlag zu 100 Prozent anschließen."

Lange und emotional wurde am Mittwochabend im Rieder Gemeinderat diskutiert

"Ich bin sehr wohl für Toleranz und Soziales, aber wenn ich das nicht im Herzen habe, hilft es mir auf der Straße auch nichts", sagte MFG-Gemeinderätin Petra Saleh-Agha.

"Es geht um ein Zeichen der Toleranz. Erst seit 2019 ist in Österreich die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht worden. Diese Menschen waren sehr lange mit Anfeindungen konfrontiert. Wenn wir jetzt ein kleines Zeichen setzen, dann wird das einer Stadt, die weltoffen sein will, gut zu Gesicht stehen", sagte ÖVP-Vizebürgermeisterin Claudia Schossleitner.

"Es geht um Offenheit und Solidarität. Wir sind eine Stadt der Toleranz, daher beschließen wir diesen Regenbogen-Zebrastreifen natürlich mit", betonte Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner.

Es sei zu gefährlich, schließlich gehe es um die Verkehrssicherheit", sagte FPÖ-Fraktionsobmann Christian Bangerl.

Mehrheit für einen bunten Zebrastreifen

Nach der langen, zum Teil sehr hitzig geführten Diskussion wurde dann abgestimmt. Zuerst über den Zusatzantrag von Katzlberger, den Tagesordnungspunkt noch einmal zurückzustellen. Dieser mehrheitlich abgelehnt.

Die Schaffung des Regenbogen-Zebrastreifens wurde mehrheitlich mit den Stimmen der SPÖ, Grünen, NEOS und mehrerer ÖVP-Mandatare beschlossen. Vier ÖVP-Politiker stimmten dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Die MFG und die Freiheitlichen sprachen sich gegen den bunten Zebrastreifen aus.

Für einen zweiten Regenbogen-Zebrastreifen in der Haager Straße gab es keine Mehrheit. Nach einer weiteren hitzigen Diskussion über die Anwesenheit bei der Abstimmung zwischen Katzlberger (FPÖ) und Kitzmüller (NEOS) konnte mit der Tagesordnung fortgefahren werden.

In Braunau wird morgen abgestimmt

Morgen Abend wird im Braunauer Gemeinderat ebenfalls über einen Regenbogenschutzweg am Stadtplatz abgestimmt. Der Antrag wurde von der SPÖ eingebracht. Ein Ausgang des Abstimmungsergebnisses nicht wirklich vorhersehbar. "Es wird eine knappe Entscheidung", sagt Rudi Eiblmaier, SPÖ-Gemeinderat, von dem der Antrag stammt.