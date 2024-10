Refresher-Kurs in Braunau für den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf

Das Krankenhaus bietet im Anschluss eine Anstellung an.

Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr startet am 27. Jänner 2025 am Krankenhaus Braunau wieder eine kostenlose zehntägige Refresher-Kompaktschulung für all jene, die wieder fit für den Pflegeberuf werden wollen. Zielgruppe sind Personen, die im Gesundheits- und Krankenpflegeberuf bereits gearbeitet, diesen aber längere Zeit nicht mehr ausgeübt haben, wie z.B. Kräfte im Bereich Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefachassistenz oder Pflegeassistenz.

Zehntägiges Programm

Das zehntägige Schulungsprogramm, das von Pflegeexperten des Krankenhauses vermittelt wird, werde an das aktuelle Niveau der Teilnehmer angepasst. Auch das Alter spiele keine Rolle. Nach dem Refresher wird eine Anstellung im Krankenhaus Braunau angeboten – das ist aber keine Bedingung für die Teilnahme. Auf Wunsch können bis zu fünf Schnuppertage absolviert werden.

Die Kompaktschulung besteht aus einer Theorie- und einer Praxisauffrischung. Themen im Theoriebereich sind: Pflegeexperten-Input (Wundmanagement, Stoma, Kontinenz etc.), Hygiene, Dokumentation, EDV-gesteuerte Unterstützung (z.B. Laboranforderung, Röntgen, Material), Update aus dem Bereich der Pharmakologie, Pflegewissenschaft, Blutabnahmen, Venflon legen, Rechtskunde, Berufskunde (neue Berufsbilder, neue Berufswege), pflegerische Stations- bzw. Bereichsorganisation, Neues aus dem Kollektivvertrag.

Im Praxiseinsatz wird das theoretische Wissen mit dem praktischen Know-how verbunden. Der Einsatz auf einer Wunschstation ist möglich. Im Braunauer Krankenhaus werden vielfältige Angebote zu Arbeitszeitmodellen, eine Kinderbetreuung und weitere Benefits geboten, so das Haus. Weitere Informationen unter Tel: 07722/804-8200.

