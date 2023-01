Reform: Leitungsteams für die neuen Pfarren Braunau und Schärding legen los

Per Jänner erfolgt nun die kirchenrechtliche Gründung der neuen Pfarren Braunau und Schärding, unter deren "Dächern" sich die jeweils zugehörigen Pfarrgemeinden versammeln. Ein Ziel ist, die Priester von Verwaltungsaufgaben zu entlasten.

Geleitet werden die Pfarren künftig von jeweils einem Pfarrer als Dienstvorgesetztem der Kleriker in Zusammenarbeit mit zwei Vorständen für pastorale und wirtschaftliche Angelegenheiten. Für die Pfarrgemeinden sind flächendeckend ehrenamtliche Seelsorgeteams vorgesehen, auf die eine zentrale Rolle zukommen wird. Die Pfarrgemeinderäte bleiben bestehen, sie werden von den Seelsorgeteams geleitet. Mit der neuen Struktur wird den Ehrenamtlichen mehr Mitgestaltung ermöglicht.

Smetanig und Bachleitner

Bei Festgottesdiensten werden die Amtseinführungen von Pfarrern und Pfarrvorständen vorgenommen: für die Pfarre Schärding am 20. Jänner um 18 Uhr in Schärding mit Bischof Manfred Scheuer. Pfarrer ist Eduard Bachleitner, Pastoralvorstand Martin Brait und Verwaltungsvorstand Florian Pfeiffer.

Der Amtseinführungsgottesdienst für die Pfarre Braunau findet am 22. Jänner um 10.15 Uhr in Braunau-St. Franziskus mit Generalvikar Severin Lederhilger statt. Pfarrer ist Gert Smetanig, Pastoralvorständin Irene Huss und Verwaltungsvorstand Martin Lang. Die neuen Pfarren hätten eineinhalb Jahre intensiver Vorbereitungen hinter sich, so die Diözese. Nun ist es so weit: Per Jänner sind die neuen Pfarren Braunau und Schärding kirchenrechtlich gegründet.

Die bisherigen Pfarren in den Dekanaten wurden per Dekret des Bischofs aufgehoben und als Pfarrteilgemeinden in die neu errichteten Pfarren eingegliedert. "Sowohl seelsorglich als auch verwaltungstechnisch bilden die Pfarrteilgemeinden in den neuen Pfarren eine Einheit. Sie werden auf verschiedenen Ebenen die Zukunft in diesen pastoralen Handlungsräumen gestalten. Damit ist ein wichtiger Meilenstein gesetzt und ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Zukunft der Kirche in Oberösterreich getan", sagt Martin Schachinger, Leiter der Stabsstelle Pfarrstruktur, der den Prozess begleitet.

Wesentlich bleibe weiterhin die Mithilfe und Leitungsverantwortung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen von Priestern, Ständigen Diakonen, Seelsorgern sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in den Pfarrgemeinden. Bei den in Braunau und Schärding anstehenden Amtseinführungsfeiern würden die Ernannten ihre Bereitschaft bekunden, die Pflichten dieser Ämter auf sich zu nehmen, dem Bischof Treue und Loyalität versprechen, so die Diözese. Der Bischof bzw. der Generalvikar erklärt die Rechtmäßigkeit des Amtsantritts und segnet die Neubestellten für ihren Dienst.

Selbstständigkeit erhalten

Laut Konzept sollen die Pfarrgemeinden eine weitgehende Selbstständigkeit für ihren Bereich bewahren können, zugleich aber von dem größeren Ganzen der Pfarre und der Zusammenarbeit der Seelsorgeverantwortlichen profitieren. Innovative Projekte und pastorale Initiativen sollen fixer Bestandteil des gemeinsamen Pfarrlebens sein. Erreichbarkeit, Seelsorge, Glaubenszeugnis und sozialer Einsatz sollen durch eine bessere Koordination und Aufgabenbeschreibung langfristig für alle Pfarrteilgemeinden sichergestellt werden. (sedi)

