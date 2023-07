Reanimation im Regionalzug

Eine junge Frau, die ausgebildete Rettungssanitäterin ist, handelte geistesgegenwärtig und begann sofort mit der Wiederbelebung. Kurz darauf wurde sie vom First Responder dabei unterstützt, bis die Rettung samt Notarzt eintraf. Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Mauerkirchen. Der Patient wurde so weit stabilisiert, dass er auf einer Trage (Combi Carrier) aus dem Zug zum nahe gelegenen Landeplatz des Rettungshubschraubers und in weiterer Folge in ein Spital gebracht werden konnte.

