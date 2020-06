Real Madrid Camp in Schärding findet statt

Einige Wochen lang mussten die Funktionäre des SK Schärding zittern, doch nun steht fest: Das Real Madrid Fußballcamp findet wie geplant von 10. bis 14. August in der Baunti-Arena statt. Einzige Änderung ist ein eigens erstelltes Hygienekonzept, das von den Verantwortlichen der Real Madrid Fußballschule entwickelt wurde. Highlight des Fußballcamps ist die Tatsache, dass mindestens ein Kind des Real Madrid Fußballcamps in Schärding zum Trainingscamp nach Madrid ins Bernabéu Stadion fahren darf. Noch sind Plätze für das von den OÖNachrichten medial unterstützte Camp in Schärding frei. Infos und Anmeldung bis spätestens 27. Juli online unter frmclinics.at/termine.

"Mit den Beschlüssen der Bundesregierung wurde der Trainingsbetrieb unter klaren Vorgaben wieder möglich und ein Schritt in Richtung Normalität gegangen. Auch wir möchten diesen Weg unter maximalem Verantwortungsbewusstsein für die Gesundheit der Teilnehmer und ihrer Familien mitgehen und unser Fußballcamp mit angepassten Inhalten und Innovationen umsetzen. Das sechzehnseitige Hygienekonzept der Fundacion Real Madrid Clinic wird den Anforderungen der Politik und des ÖFB in Hinblick auf die allgemein gültigen Hygiene- und Distanzregeln im Sport vollumfänglich gerecht", sagt Reinhard Wagner, Jugendleiter des SK Schärding. Das Hygienekonzept beinhaltet unter anderem das Training ausschließlich in Kleingruppen, die permanente Unterteilung des Spielfeldes in sechs getrennte Zonen und den Verzicht auf Spielformen mit Zweikampf und Körperkontakt. "Wir sind uns bewusst, dass wir keinen absoluten Schutz liefern und zusichern können, wir können jedoch versprechen, dass wir in unseren Clinics die Risiken minimieren", sagt Stefan Kofahl, Leiter der Fundaciòn Real Madrid.

