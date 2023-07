RCD Mallorca begeisterte das Publikum in Andorf

Mallorca in den roten Trikots präsentierte sich in bester Spiellaune

Es war die erwartete Lehrstunde am Montagabend für die zweite Mannschaft der SV Guntamatic Ried. Der Regionalligist spielte in der Daxl-Arena in Andorf gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca. Die Spanier, die in der vergangenen Saison überraschend den neunten Platz erreicht hatten, ließen das gesamte Spiel über Ball und Gegner nach Belieben laufen.

Den Zuschauern in Andorf wurde perfekter Kombinationsfußball präsentiert. Das Endergebnis: 9:0 für die Mannschaft aus Palma, der Hauptstadt der Baleareninsel Mallorca. In der zweiten Halbzeit wurde mit Vedat Muriqi der Stürmerstar der Spanier eingewechselt. Der 29-jährige Kosovare war ab diesem Zeitpunkt der überragende Spieler auf dem Platz. Er erzielte zwei Treffer und war auch sonst bei fast jeder offensiven Aktion der Spanier beteiligt. Bei den Jungen Wikingern kam mit Özgür Özdemir in der ersten Halbzeit ein alter Bekannter als Testspieler zum Einsatz. Eine Verpflichtung dürfte aber kein Thema sein. Der 28-Jährige absolvierte in der Bundesliga-Abstiegssaison 2016/2017 insgesamt 34 Pflichtspiele für die SV Ried. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger stand zuletzt beim türkischen Amateurverein Bayrampasa (Istanbul) unter Vertrag.

Für Mallorca war das Spiel gegen die Jungen Wikinger der zweite Test gegen eine Innviertler Mannschaft. Gegen starke Gurtner lagen die Spanier lange 0:1 (Tor: Fabian Wimmleitner) zurück, in der Schlussphase drehte Mallorca das Spiel noch zu einem 3:1-Sieg. (tst)

