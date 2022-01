RC Hofinger startet neue Eventserie

Mit einer neuen Eventserie lässt der nächstjährige oberösterreichische Veranstaltungskalender aufhorchen: Das Pferdezentrum Stadl-Paura und der Sportunion Reitclub Hofinger planen die Upper Austria Tour 2022. Den Rahmen bilden zwei internationale CSI2*-Turniere, die im April und Juni angesetzt sind. Wer bei beiden Events an den Start geht, den erwarten beim zweiten Turnier nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch eine besondere Überraschung. Während in Ranshofen die internationalen Spring- und Dressurturniere seit vielen Jahren schon zu den großen verankerten Veranstaltungshighlights in Österreich zählen, sind die letzten großen internationalen Events im Pferdezentrum Stadl-Paura schon einige Jahre her. Im März 2016 war das letzte internationale Dressurturnier, das Oster-CDI. Das letzte CSI-Springturnier fand im Jahr 2011 als Hallenevent statt. In den vergangenen Jahren wurde der internationale Betrieb weitgehend eingestellt.

Dies soll sich 2022 ändern. Nach den umfangreichen Investitionen der letzten beiden Jahre ist im Pferdezentrum nun ein internationaler Standard garantiert. Daher soll im kommenden Jahr – gemeinsam mit dem Team des Reitclubs Hofinger und dem Veranstalter Josef Hofinger – ein Angebot geschaffen werden, das sowohl für die Jugend als auch die Profis zugeschnitten ist. Unverzichtbar ist auch die Kombination zwischen Zucht und Sport, eine Verbindung, die ja auch in unseren Nachbarländern großgeschrieben wird.

Eindrucksvolles Programm

Für die Springreiter:innen stehen von 22.bis 24. April 2022 (Stadl-Paura) und von 2. bis 5. Juni 2022 (Ranshofen) zwei Zwei-Sterne-CSI auf dem Turnierkalender. Die Ausschreibungen warten mit insgesamt vier Ranking-Springen, einer Jungpferde-Tour sowie Rahmenbewerben auf. "Die Kooperation zwischen Stadl-Paura und Ranshofen läuft schon seit einigen Jahren sehr, sehr gut. Es freut mich, dass unsere Teams Hand in Hand zusammenarbeiten und wir den Arrivierten schöne Sportveranstaltungen bieten können. Mit der nächstjährigen Serie planen wir den nächsten Schritt Richtung internationaler Events und hoffen, dass wir mit unserer Upper Austria Tour 2022 wieder viele renommierte Reiterinnen und Reiter nach Oberösterreich locken", freut sich Josef Hofinger auf die kommende Saison.

"Das Pferdezentrum Stadl-Paura hat nun dank der vielen Investitionen einen internationalen Standard erreicht. Das Stichwort Internationalisierung möchten wir im kommenden Jahr als Schwerpunkt setzen und daher planen wir mit unserem Team fünf Turniere auf internationalem Niveau. Ein großes Highlight, das es in dieser Form noch nie gegeben hat, ist die Upper Austria Tour, die wir gemeinsam mit unserem langjährigen Unterstützer Josef Hofinger planen. Nicht unerwähnt soll Verena Fritsch bleiben, die in Stadl-Paura gemeinsam mit Josef Hofinger als Turnierleiterin der Springturniere fungiert und mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen bestens vertraut ist", erklärt Johannes Mayrhofer.

Dressursport vom Feinsten

Neben dem CSI2*-Event wird zu Ostern (12. bis 17. April 2022) ein Vier-Sterne-CDI mit vielen Touren und attraktivem Programm stattfinden. "Das CDI4* zu Ostern gilt als weiterer Saisonhöhepunkt. Nachdem sich bei den nationalen Dressurturnieren großartige und vor allem namhafte Starterfelder ankündigen, blicken wir natürlich voller Vorfreude auf den internationalen Event. Darüber hinaus ist ein CAI3* Fahrturnier im Mai, Ende Mai – parallel zur PFERD Wels - das CPEDI3* Inklusionsturnier und zu Pfingsten das CVIO4*", zählt Johannes Mayrhofer auf.