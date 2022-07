RC Hofinger: Reitprofis haben sich internationalen Namen gemacht

Vor 30 Jahren gegründet, hat sich der Reitclub Hofinger in Braunau-Ranshofen zum internationalen Turnierveranstalter etabliert. Der RC Hofinger zählt zu den traditionsreichsten Reitturnierveranstaltern des Landes, bei den Nennungen werden Rekordzahlen erreicht. Gefeiert wird das 30-jährige Jubiläum mit den Ranshofen Classics, einer dreiwöchigen Turnierserie bis 14. August.

Seit 1992 wurden durch das Team um Veranstalter Josef Hofinger bereits 150 Pferdesportveranstaltungen erfolgreich über die Bühne gebracht. Begonnen hat alles an einem Stammtisch im Reiterstüberl. Das Altheimer Reitsport-Urgestein Karl Kosak überzeugte dort Josef Hofinger in einer mitternächtlichen Diskussion davon, auf seiner Anlage in Ranshofen Reitturniere zu veranstalten. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Hofinger erkannte die Chance, mit Turnieren den Hof als Reiterhof attraktiver zu machen.

Nabel des Reitsports

Heute – 30 Jahre später – zählt der RC Hofinger zur Riege der traditionsreichsten Turnierveranstalter des Landes. Die Anlage in Ranshofen hat sich als Turnierort in der Reitsportszene längst etabliert, Josef Hofinger und sein Team gelten als Experten. Und es wird laufend optimiert, heuer etwa wurden 320 neu erbaute, fix überdachte Turnierboxen für die Unterbringung der Pferde in Betrieb genommen.

Ranshofen ist bei nationalen wie internationalen Reitern gleichermaßen beliebt, viele Reitsport-Größen sind längst Stammgäste. Mit vier Austragungsplätzen werden in Ranshofen laufend Startzahlen verzeichnet, die seinesgleichen suchen. Rund 2400 Ritte waren es etwa bei einem großen Turnierwochenende in diesem Frühjahr.

"Beim ersten Turnier auf Sandplatz ist von 7 Uhr bis 3 Uhr in der Früh geritten worden. Wir mussten den letzten Bewerb an dem Tag sogar absagen, sonst wäre es nonstop bis in die Früh weitergegangen", so Josef Hofinger.

Und auch so manch Kurioses weiß der Innviertler Veranstalter aus 30 Jahren Reitsport-Turnieren zu berichten: "Ein Turnier ging als ‚Wespenturnier‘ in die Geschichte ein. Wir wurden an diesem Wochenende von zigtausend der Insekten heimgesucht."

Bei den aktuellen dreiwöchigen Ranshofen Classics handelt es sich um eine Serie bestehend aus drei dreitägigen nationalen Spring- und Dressurturnieren. Das erste Turnier fand am Wochenende von 29. bis 31. Juli statt: 468 Reiter mit 856 Pferden, die Teilnehmer konnten ihre Nennung in insgesamt 40 Spring- und 18 Dressurbewerben von Einsteigerklassen bis zur schweren Klasse abgeben. Die Bewerbe wurden parallel auf vier Reitplätzen ausgetragen. Die Ranshofen Classics locken noch von 5. bis 7. sowie von 12. bis 14. August.