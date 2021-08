Das PS-Spektakel am Güpl Asenham mit den Team-Meisterschaften am 21. August und den Österreichischen Staatsmeisterschaften am 22. August lockte viele Fans und Besucher auf die Rennstrecke nach Mehrnbach. Nach einem tollen Teambewerb am Samstag, wo sich der MSC Rietz den Vereinsmeistertitel 2021 sicherte und der HSV Ried den Vize-Titel gewann, wurden am Sonntag die Läufe zur Österreichischen Junioren-Staatsmeisterschaft und die Rennen zur MX-2- und MX-Open-Staatsmeisterschaft ausgetragen.