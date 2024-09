Rauchenecker fuhr zweimal aufs Podest

Der Güpl in Mehrnbach war vergangenes Wochenende wieder der Treffpunkt für Motocross-Fans aus ganz Österreich. Der HSV Ried durfte sich dabei nicht nur über spannende Rennen, sondern auch über viele Besucher freuen. So waren am Sonntag mehr als 2000 Zuschauer vor Ort und wollten sich die Rennen im Rahmen der Motocross Österreich-Meisterschaft (ÖM) anschauen. Dabei konnten auch die Fahrer des HSV Ried überzeugen.

In der Klasse MX Open war mit Lokalmatador Pascal Rauchenecker vom Team Auner ein Spitzenfahrer aus dem Innviertel ganz vorne mit dabei. Der Peterskirchner musste sich am Ende nur dem Italiener Mattia Guadagnini geschlagen geben. Rauchenecker zeigte sich mit Rang zwei zufrieden. "Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei gute Läufe zeigen konnte. Die Zuschauer und das ganze Flair hier in Mehrnbach beflügeln mich. Die Meisterschaft ist wieder spannend geworden, abgerechnet wird zum Schluss", sagte Rauchenecker. Er liegt vor dem Rennen in Oberndorf (Burgenland) in der Gesamtwertung der Meisterschaft nur noch zwei Punkte hinter dem führenden Michael Kratzer.

In der Jugend ÖM erreichte Youngster Elias Felbermair Rang drei und errang den ersten Podiumsplatz für den HSV Ried im heurigen Jahr in der 85ccm ÖM-Klasse.

Tagessieger wurde Kornel Oszkar Papp aus Ungar. Rang drei ging an den Vorarlberger Davi Dür.

In der MX Junioren-ÖM setzte sich in beiden Läufen der Slowene Lukas Osek durch. Zweiter in der Tageswertung wurde der Südtiroler Alex Gruber. Als bester Österreicher stand Kilian Steirer auf dem Podium. Noah Jonas erreichte als bester HSV-Pilot den fünften Rang. Sein Teamkollege Lauritz Winkel wurde achter.

Die MX 2 ÖM-Klasse dominierte Johannes Klein. Er gewann beide Rennen und wurde mit der maximalen Punkteanzahl Tagessieger. Rang zwei ging an Florian Dieminger. Das Podium komplettierte Boldizsar Nikolicz als Dritter. Christoph Zeintl erreichte als bester HSV-Fahrer den sechsten Rang.

