Rauchenecker dominiert weiter

Der Innviertler liegt nach fünf Veranstaltungen mit fünf Tagessiegen und insgesamt 244 Punkten bereits 56 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Zuletzt "schlug" der 25-jährige KTM-Pilot, der auch für den HSV Ried unterwegs ist, in Weyer zu. Wobei diese Strecke nicht zu seinen bevorzugten zähle. "Weyer zählt zu den schwierigsten Rennen für mich." Im ersten der beiden Läufe des Tages gab es ein Rad-an- Rad-Duell um den Sieg, Rivale Johannes Klein raste aber vor Rauchenecker durchs Ziel. Im zweiten Durchgang musste sich Rauchenecker nach verpatztem Start nach vorne kämpfen – um nach 15 Minuten die Spitzenposition einzunehmen und diese bis ins Ziel nicht mehr abzugeben.

"Die Saison verlief mit fünf Tagessiegen perfekt und ich freue mich nach den Rennen auf die Pause am Wochenende." Für den HSV- Ried-Fahrer geht es in zwei Wochen beim österreichischen Gastspiel der deutschen Rennserie ADAC MX Masters Serie in Möggers, Vorarlberg, weiter.