Raubüberfall: Täter legten umfassendes Geständnis ab

Schlagzeilen machte der Überfall auf einen Unimarkt in Schärding am 30. September. Die beiden Täter, 20 und 17 Jahre alt mit türkischer bzw. bosnischer Staatsbürgerschaft, verbrachten die Weihnachtsfeiertage in der Justizanstalt Ried, gestern wurde ihnen im Schwurgerichtssaal in Ried der Schöffenprozess gemacht.