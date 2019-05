Raubüberfall in Aurolzmünster: Drei Männer in Verwahrungshaft

Es dürfte eine sehr unüberlegte Tat gewesen sein, die drei junge Männer aus dem Bezirk Ried am Sonntagabend verübten. Wie berichtet wurde eine Tankstelle in Aurolzmünster überfallen. "Laut den ersten Ermittlungen war ein 20-Jähriger der Haupttäter", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf OÖN-Anfrage. Der Mann habe eine Schreckschusspistole verwendet, so Ebner. Die Beute – 3000 Euro – konnte sichergestellt werden.

Die beiden mutmaßlichen Mittäter (16 und 20 Jahre alt) warteten laut OÖN-Informationen vor der Tankstelle auf den 20-Jährigen. Den jungen Innviertlern, die sich gestern Nachmittag noch in Verwahrungshaft befanden, droht ein Prozess wegen des Verbrechens des schweren Raubs. "Laut ersten Ermittlungen wollten die drei Täter die Beute für den Ankauf von Cannabis verwenden", so Ebner. Heute soll über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at