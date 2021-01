Raub: Drei Jahre teilbedingte Haft für 19-jährigen Täter

Um 3.30 Uhr in der Früh betrat ein damals 18-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am 28. Oktober mit einem Messer bewaffnet eine rund um die Uhr geöffnete Tankstelle in Braunau. Der Jugendliche, der sich mit einem Schal maskiert hatte, zwang die Tankstellenangestellte unter Vorhalt des Messers, die Kassenlade zu öffnen.