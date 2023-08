Raser- und Tuning-Szene in Braunau: Schwerpunktaktion der Polizei

Schwerpunktkontrollen am Freitagabend in Sankt Peter am Hart

Am Freitagabend wurden von zahlreichen Kräften der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich und des Bezirkspolizeikommandos Braunau gemeinsame Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Fahrzeugtuning, Lärm und Fahrtgeschwindigkeit durchgeführt. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte auf der B148 am Kontrollplatz in Sankt Peter am Hart durch Amtssachverständige des Landes Oberösterreich.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden von eingesetzten Streifen insgesamt 59 Fahrzeuge kontrolliert, davon wurden 30 Autos einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Zehn Fahrzeuge wiesen grobe Mängel auf, die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 54 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet.

Damit nicht genug: Im Zuge der Schwerpunktkontrollen wurde bei 2287 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 245 Lenker waren zu schnell unterwegs. Die Spitzenwerte lagen bei 129 km/h in der 80-km/h-Zone und 98 km/h im Ortsgebiet von Sankt Peter am Hart. Die Bezirkshauptmannschaft Braunau stellte vor Ort Strafbescheide in der Höhe von 5160 Euro aus.

"Steigerung der Sicherheit"

"Diese gezielten und effektiven Schwerpunktaktionen der Polizei sind wichtig zur Steigerung der Sicherheit auf unseren Straßen. Sie sind all jenen ein Dorn im Auge, die gefährliche und irreguläre Verbauungen am Fahrzeug vorgenommen haben oder glauben, unsere Straßen als illegale Rennstrecken missbrauchen zu können", sagt Günther Steinkellner, Landesrat für Infrastruktur.

