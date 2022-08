Raser überholte riskant und löste Kollision aus - Dreijährige verletzt

Der junge Lenker aus dem Bezirk Braunau fuhr am Donnerstag gegen 16:10 Uhr mit seinem Pkw auf der B 156 in Fahrtrichtung Salzburg. Zeugen berichteten, dass der 21-Jährige dabei mehrmals riskant andere Fahrzeuge überholte und mit zu hohem Tempo unterwegs war.

Frontal in Gegenverkehr

In St. Georgen am Fillmannsbach geriet er mit seinem Wagen am Ende einer langgezogenen Rechtskurve auf den linken Fahrstreifen. Er verriss das Auto nach rechts und touchierte die Leitschiene. Das Fahrzeug wurde daraufhin unkontrolliert und ungebremst frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Deutschen geschleudert. Dieser war gerade aus Richtung Salzburg kommend nach Braunau unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich dessen 36-jährige Partnerin und auf der Rückbank in einem Kindersitz die gemeinsame dreijährige Tochter.

Lenker eingeklemmt

Ein Anrainer, der den Zusammenstoß gehört hatte, alarmierte die Rettung. Die beiden Lenker, die Frau und das Kind wurden bei dem Unfall verletzt. Der 44-Jährige war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 zum UKH nach Salzburg geflogen. Der Rettungshubschrauber C 6 brachte den 44-Jährigen zum LKH Salzburg. Die 36-Jährige und ihre Tochter wurden von der Rettung in das Krankenhaus Altötting gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.