Ranshofen wird wieder zum Nabel des Reitsports

Drei Wochenenden lang erobern Pferde und internationale Reitsportler den Reitclub Hofinger in Ranshofen: Sie treten bei der renommierten Turnierserie "Ranshofen Classics" an. Jeweils drei Tage wird das Turnier ausgetragen, erwartet werden 2000 Reiter und ihre Pferde. 188 Prüfungen in den Sparten Dressur und Springen werden ausgeschrieben. Die Palette an Bewerben reicht wie gewohnt von Anfängerklassen bis hin zur schwersten Klasse.

Bereits zum 31. Mal findet diese Turnierserie in Braunau statt. Die Veranstalter glänzen jährlich mit einer ausgeklügelten Planung und schaffen die entsprechende Infrastruktur für Hunderte (tierische) Gäste. Die Prüfungen werden parallel auf vier Reitplätzen ausgetragen, 300 Boxen und zusätzlich aufgebaute Zeltboxen stehen zur Verfügung. Der Höhepunkt der Turnierserie ist der Grand Prix, gesponsert von Hofmag, eine Springprüfung über 150 Zentimeter. Auch ein Grand Prix Spezial in der Dressur steht auf dem Programm – beide Bewerbe finden am Sonntag, 13. August, statt. Neben Altbewährtem wird auch Neues geboten: Am ersten Turnierwochenende wird es einen Dressur-Wettbewerb nur für Pferde der Rasse Haflinger geben. Am Freitagabend steht der vierbeinige Nachwuchs im Mittelpunkt, wenn Fohlen aus österreichischer Zucht präsentiert werden. Am Samstag, 5. August, wird erstmals zu einem Jump-and-Run-Bewerb geladen: Zweierteams treten an, der erste Reiter bewältigt einen Parcours mit Pferd, der zweite die Sprünge ohne Pferd.

Mehr unter rc-hofinger.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper