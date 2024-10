Ranshofen gegen Laab: Wer ist die Nummer eins in Braunau?

Jubel über den Erfolgslauf: Aktuell steht der ATSV Ranshofen ungeschlagen an der Tabellenspitze der 2. Klasse Südwest.

Über Jahrzehnte war das große Braunauer Stadtduell im Fußball dem FC Braunau (früher SV Braunau) und dem ATSV Ranshofen vorbehalten. Nach der Auflösung des FCB im Jahr 2022 und dem Absturz des traditionsreichen ATSV in die 2. Klasse kommt es am kommenden Samstag (13.30 Uhr) zu einer Neuauflage des Braunauer Stadtderbys: Ranshofen, aktueller Tabellenführer in der 2. Klasse Südwest, empfängt den Stadtrivalen aus Laab, der derzeit auf Rang acht im Tabellenmittelfeld liegt. Das letzte Duell zwischen den beiden Braunauer Vereinen in der Meisterschaft liegt mehr als 30 Jahre zurück.

Nicht nur aufgrund der Tabellensituation sieht man beim "kleinen" ATSV aus Laab die Favoritenrolle im ersten Meisterschaftsspiel gegen den "großen" ATSV aus Ranshofen klar verteilt. "Ranshofen ist in spielerischer Hinsicht sicher über uns zu stellen und hat auch individuell einige Ausnahmespieler, die bereits in höheren Ligen gekickt haben", sagt Laab-Coach Roland Reis.

Sportliche Trendumkehr

Einer dieser Spieler ist mit Thomas Kreilinger auch der Trainerkollege von Reis. Der 26-Jährige spielte unter anderem zwei Jahre lang bei Regionalligist Gurten, zudem stand er zu Landesliga-Zeiten auch für Braunau und Ranshofen auf dem Platz. Im Sommer übernahm Kreilinger, der bereits mehrere schwere Knieverletzungen hinter sich hat, das (Spieler-)Traineramt bei seinem Heimatverein. Dort macht er seine Aufgabe bislang offensichtlich sehr gut, nach acht Runden ist Ranshofen noch ungeschlagen. Mit einer jungen, erfrischend aufspielenden Mannschaft ist ihm die sportliche Trendumkehr gelungen. "Das Selbstvertrauen war aufgrund der Negativerlebnisse in den vergangenen Jahren am Boden. Da wollte ich ansetzen", sagt Kreilinger. "Wir haben in den vergangenen Wochen hart trainiert und langsam trägt die Arbeit Früchte." Das Derby gegen Laab ist nun der erste große Saisonhöhepunkt für die neuformierte Ranshofner Truppe. "Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Die Motivation für das Spiel gegen Laab ist hoch, wir wollen unseren Fans einen Sieg schenken", sagt Kreilinger.

Viele Höhepunkte am Samstag

Selbstredend sind die Ziele beim Nachbarn aus Laab deckungsgleich. "Ranshofen war immer der Vorzeigeverein, der höherklassig gespielt hat. In so einem Derby geht es mehr als nur um Punkte, wir werden über unsere Grenzen gehen. Wer von uns will schließlich nicht von sich behaupten, Ranshofen geschlagen zu haben?", sagt Reis.

Man habe zuletzt gute Leistungen gezeigt und könne vor allem mit seinem starken Kollektiv auch in Ranshofen bestehen, so der Laab-Coach, der von einer "spielerisch hervorragenden Partie" ausgeht. Aber nicht nur das große Derby der Kampfmannschaften hält am Samstag viel Unterhaltung auf der Ranshofner Hans-Wallisch-Sportanlage bereit.

Bereits um 10 Uhr treffen die beiden U13-Teams der Stadtrivalen aufeinander. Nach dem anschließenden Duell der "Großen" in der 2. Klasse Südwest können die Ranshofner und Laaber Anhänger sogar gemeinsame Sache machen: Die Damen-Spielgemeinschaft Ranshofen/Laab empfängt in der Frauenklasse OÖ Süd/West die SPG Antiesenhofen/Ried/Weilbach um 15.30 Uhr zum Innviertler Duell.

Im Anschluss an die sportlichen Höhepunkte lädt der Anhängerclub des ATSV Ranshofen alle Sportler, Funktionäre und Zuschauer zu einem geselligen Ausklang unter dem Motto "Oktoberfest" ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer