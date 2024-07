Rainhard Fendrich kommt nach Passau

PASSAU. 2025 ist für einen der bekanntesten österreichischen Musiker, Rainhard Fendrich, ein ganz besonderes Jahr. Am 27. Februar feiert er seinen 70. Geburtstag, zudem steht das 45-jährige Bühnenjubiläum an. Zu diesem besonderen Anlass wird Fendrich im Jänner sein neues Album "Wimpernschlag" veröffentlichen.

Auftritt in Passau am 12. April

Auch live wird Fendrich im kommenden Jahr zu sehen sein. Seine Tournee startet er am 11. April in Rosenheim. Einen Tag später kommt der Wiener am Samstag, 12. April 2025, dann nach Passau. Die grenznahe Dreiflüssestadt ist vom Innviertel aus sehr schnell zu erreichen. Bei seiner großen Tournee wird Fendrich neben Liedern aus seinem neuen Album viele Hits aus seiner langen und erfolgreichen Karriere spielen. Songs wie "Macho Macho", "Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk", Strada del Sole" oder "Es lebe der Sport" sind ein Stück österreichische Musikgeschichte. Sein Lied "I Am From Austria" ist, nicht erst seit der Fußball-Europameisterschaft, so etwas wie die zweite Bundeshymne Österreichs. In seinem neuen Album wird der Liedermacher auch Einblicke in seine Kindheit und Jugend geben.

Karten für das Konzert von Rainhard Fendrich am 12. April 2025 in der Dreiländerhalle Passau gibt es online unter www.fendrich.at und bei den Vorverkaufsstellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper