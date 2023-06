Rainer Höretzeder kandidiert für die FPÖ St. Martin

"Meine Heimatgemeinde liegt mir am Herzen", sagt der 50-Jährige, der bei der Stichwahl im Herbst 2021 etwas mehr als 27 Prozent erreichte. Der Vater zweier Söhne (neun und zwölf Jahre alt) sitzt seit 14 Jahren im Gemeinderat. "Bereits vor 30 Jahren habe ich als Jungspund in der Gemeinderatsfraktion der FPÖ St. Martin mitgearbeitet. Ich mache das heute mit der gleichen Begeisterung wie damals", sagt der Kommunalpolitiker, dessen Vater Kurt Höretzeder 18 Jahre lang Bürgermeister in St. Martin war.

Für die ÖVP geht, wie berichtet, Benjamin Salhofer (35) ins Rennen. Die Grünen stellen wahrscheinlich einen Kandidaten, bei der SPÖ gibt es noch keine Entscheidung. Die Wahl findet am 8. Oktober statt.

Ein ausführliches Interview mit dem scheidenden Bürgermeister Hans Peter Hochhold lesen Sie morgen in der Rieder Volkszeitung und Braunauer Warte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper