Raiffeisen Schärding investiert elf Millionen Euro in neues Primärversorgungszentrum

Vergangene Woche erfolgte der Spatenstich für das Primärversorgungszentrum, das unmittelbar neben dem Techno-Z in Schärding gebaut wird.

Bereits im März dieses Jahres haben die OÖN von den Plänen der Raiffeisenbank Region Schärding berichtet, ein Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Bezirkshauptstadt zu errichten. Nun erfolgte vergangene Woche der Spatenstich für die neue Gesundheitseinrichtung, die mit einer Gesamtfläche von knapp 2.100 Quadratmetern direkt neben dem kürzlich sanierten Raiffeisen-Techno-Z entstehen wird. Mit dem Bau wird noch im Herbst begonnen, bis Ende 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Mit einer Investition in der Höhe von elf Millionen Euro wolle man laut Raiffeisenbank eine leistungsfähige, nachhaltige und effiziente Gesundheits- und Krankenversorgung in der Region sicherstellen.

Vier Ärzte bereits fixiert

"Wir sind uns der Entwicklung im Bereich der Hausärzte bewusst und haben uns daher in Abstimmung mit den Ärzten, der Gesundheitskasse und der Stadtgemeinde engagiert", erklären Matthias Breidt und Karin Wallerstorfer-Rögl, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region Schärding. Mit der ehemaligen Bezirksärztesprecherin Ursula Hammel, ihrem Nachfolger Bernhard Hohenberger sowie Sandra Pöttler-Huemer und Wolf Dieter Wagenbichler haben sich vier Schärdinger Allgemeinmediziner um die Errichtung des PVZ bemüht und bereits die Vorverträge fixiert. Neben den vier Ärzten werden in der neuen Einrichtung unter anderem die Bereiche Physiotherapie, Ergotherapie, klinische Psychologie und Sozialarbeit abgedeckt sein. Für die weiteren verfügbaren Ordinationsräume gebe es ebenfalls bereits interessierte Ärzte, heißt es.

Um den Hochwasserschutzauflagen im Stadtgebiet gerecht zu werden, wird das PVZ genauso wie das Techno-Z auf Stelzen errichtet. Die beiden Gebäude werden mit einer gemeinsamen Terrasse verbunden sein. Somit kann auch der Gastro-Bereich im Techno-Z übergreifend genutzt werden. Die Energieversorgung wird in Form von Fernwärme und Photovoltaik erfolgen. Eine LED-Beleuchtung rundet das Konzept ab.

Das PVZ wird unmittelbar neben dem Techno-Z auf Stelzen errichtet. Bild: Raiffeisen Schärding

Bei den Bauarbeiten werde besonderes Augenmerk auf die regionale Wertschöpfung gelegt. Die Aufträge für die Errichtung sollen so weit als möglich an regionale Betriebe vergeben werden. "Wir engagieren uns für Projekte, die einen Mehrwert schaffen und für die niemand sonst die erforderlichen Mittel aufbringt", sagt Josef Kinzl, Obmann der Genossenschaftsbank. Man folge damit nicht den ertragreichsten Möglichkeiten, sondern dem langfristigen Nutzen für die Region.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

