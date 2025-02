Radverkehrsnetz im Innviertel soll alltagstauglich gestaltet werden

INNVIERTEL. Das Projekt "Alltags-Radverkehrsnetz Innviertel-Hausruck" will den Radverkehrsanteil in der Region deutlich erhöhen. Das Regionalmanagement Oberösterreich koordiniert dieses Vorhaben, eine durchgängige, sichere und alltagstaugliche Radinfrastruktur zu schaffen. Im Mittelpunkt steht die bessere Anbindung von Verkehrsknotenpunkten, Wohnorten, Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen und Freizeitzielen durch ein gut vernetztes Radwegenetz.

Dies solle langfristig eine nachhaltige Alternative zum motorisierten Individualverkehr bieten, so die Projektanten. Innerhalb von zwei Jahren sollen die restlichen Leader-Regionen "Oberinnviertel-Mattigtal", "Sauwald-Pramtal" und "Mitten im Innviertel" im Vereinsgebiet der "Inn-Salzach Euregio" "beplant" werden.

Die Umsetzung neuer Radwege solle schrittweise erfolgen. "Das Regionalmanagement Oberösterreich unterstützt die Gemeinden aktiv dabei, ein effizientes und attraktives Radwegenetz zu planen, das sowohl die Lebensqualität als auch die Verkehrssicherheit verbessert", so Projektkoordinator Michael Stockinger. Ziel ist ein Alltags-Radverkehrsnetz für die Region "Innviertel-Hausruck".

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Regionalmanagement, den Gemeinden und den beauftragten Fachbüros werde eine solide Basis für zukünftige Investitionen in den Radverkehr geschaffen. "Zudem profitieren Bürger von einer besseren Erreichbarkeit ihrer täglichen Ziele, was sich positiv auf Gesundheit, Lebensqualität und Umwelt auswirkt", so die Projektanten.

Es biete sich auch die Möglichkeit, Fördermittel für die Umsetzung gezielter Maßnahmen zu nutzen. Das Regionalmanagement begleite die Gemeinden in der Planungsphase und stehe beratend zur Seite, wenn es um die Beantragung von Förderungen und die schrittweise Realisierung des Radverkehrsnetzes gehe.

In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf der genauen Analyse der lokalen Gegebenheiten und der Erarbeitung eines ersten Netzvorschlags. Dabei sollen auch bestehende Radverkehrsstrukturen evaluiert werden, um Synergien mit bereits vorhandenen Wegen bestmöglich zu nutzen. Nach Abschluss der Planungsphase soll das Konzept als Basis für den Ausbau des Radverkehrs in der gesamten Region dienen. Ob und in welchem Ausmaß sich die hügeligen und relativ weit verstreuten Teile des Innviertels für den Alltagsradverkehr eigneten, bleibe freilich abzuwarten, so Beobachter.

